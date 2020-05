Il Recovery Fund è una sòla

È veramente scandaloso il comportamento coloniale dei franco tedeschi nei nostri confronti. Solo il fatto che questi due paesi si riuniscano per conto proprio in assenza degli altri partner comunitari la dice lunga su cosa sia in realtà questa unione e vale a dire una loro dependance per non dire garsonierre!

Oltre al metodo umiliante al massimo grado per un grande paese fondatore come il nostro che è pure la seconda potenza manifatturiera europea, altrettanto sconcertante è la proposta dei due compari franco alemanni. Un vero e proprio anemico topolino! 500 miliardi di Euro per tutta l’Eurozona sono molto meno di quanto la sola Germania ha già stanziato per sé! Inoltre questi soldi non sarebbero, quando e ove arrivassero, ma dovrebbero essere prima creati attraverso il conferimento di risorse da parte di tutti gli Stati comunitari al bilancio europeo in proporzione al peso di ciascun paese.