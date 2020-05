Migranti, Salvini: sanatoria rischia di essere via libera per chi spaccia

La regolarizzazione dei migranti rischia di essere un via libera per chi “sta spacciando a Termini o in stazione Centrale (a Milano, ndr)”: a lanciare l’allarme è stato Matteo Salvini, segretario della Lega, ospite di Agorà su Rai3.

“Alla sanatoria (migranti, ndr) sono contrario moralmente e socialmente – ha affermato – perché non si rivolge solo ai lavoratori che avrebbero un contratto di lavoro ma alle decine e decine di migliaia che avevano fatto domanda di asilo e la cui domanda è stata respinta perché falsa, menzognera: se fosse come dice il ministro Provenzano a Repubblica sarebbe una sanatoria per decine e decine di migliaia di persone, sarebbero due anni di lavoro per riportare regole, un po’ di ordine, cancellati in una notte”.