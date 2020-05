Delrio: il Mes va usato, per M5s difficile dire No

“C’è uno strumento nuovo senza condizioni. (il Mes senza condizioni non esiste, ndr) Usiamo il MES per migliorare la nostra sanità. Abbiamo bisogno di infermieri, medici, presidi di prevenzione sul territorio. Per M5s sarà difficile dire di no a quelle risorse”. Lo dice Graziano Delrio alla Stampa.

“Sul MES ragioneremo con calma da buoni alleati, ma credo prevarrà l’idea di usarlo. Se c’è uno strumento nuovo dobbiamo prenderne atto, nessuno si senta sconfitto da questa scelta”, spiega il capogruppo del Pd alla Camera.

