Colpo di scena! Non era il papa!

“Non l’ho mai detto a nessuno, ma Papa Francesco mi chiamo’ (a gennaio, ndr) per esprimere apprezzamento sull’ondata di gentilezza e educazione che avevamo riportato nel panorama politico”, ha detto il sardino Mattia Santori. Ecco, in verità, pare che le cose non stiano affatto così, come ci spiega Merkù.

Colpo di scena! Il leader quasi dimenticato delle Sardine Matteo Santori aveva dichiarato a sorpresa pubblicamente che il Santo Padre l’aveva chiamato a gennaio per esprimere grande vicinanza ed apprezzamento per le posizioni del movimento e per invitarlo personalmente a Santa Marta. Peccato per lui che le voci del Papa e di un completamente inventato monsignor Franchi della segreteria di Stato Vaticana, fossero di Andro Merkù, l’imitatore de La Zanzara di Giuseppe Cruciani, che già tanti “danni” aveva fatto negli anni passati.