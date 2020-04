Migranti, 34 sbarcati a Lampedusa

L’epidemia da coronavirus non ferma le partenze di migranti dalla Libia. Nel pomeriggio ne sono sbarcati a Lampedusa 34, in prevalenza di nazionalità subsahariana, alcuni sono siriani: 11 sono donne, di cui due in stato di gravidanza, e 23 uomini.

“Ho immediatamente firmato una ordinanza sindacale – ha affermato il sindaco, Totò Martello – che prevede che tutte le persone sbarcate siano direttamente trasferite dal Molo Favaloro (dove sono state raggruppate ed assistite da personale fornito di Dispositivi di protezione individuale così come previsto dalle norme sul Coronavirus) all’interno del Centro di Accoglienza, dove resteranno in condizione di quarantena, senza dunque potersi mai allontanare dalla struttura.