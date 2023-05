Il papà di Pamela Mastropietro trovato morto in casa

Sarebbe morto per un malore Stefano Mastropietro, 44 anni, il padre di Pamela, la ragazza di 18 anni violentata e brutalmente uccisa a Macerata nel gennaio del 2018. Lo hanno trovato in casa privo di vita, senza nessun segno apparente di violenza sul corpo.

A scoprire il cadavere dell’uomo, nel suo appartamento di Morena, alla periferia di Roma, sono stati gli agenti di polizia chiamati dai familiari dell’uomo, preoccupati dal fatto che l’uomo da alcuni giorni non rispondeva alle telefonate e non si vedeva in giro.

Il decesso potrebbe risalire addirittura a 4 o 5 cinque giorni fa. Risposte sulle cause della morte arriveranno dall’autopsia disposta dal pm di turno, ma pare possibile, secondo una prima ricostruzione, che Mastropietro possa avere sbattuto la testa dopo una caduta. Una ipotesi avvalorata da alcune macchie di sangue trovate a terra.

L’ex moglie, Alessandra Verni, ha pubblicato un post su Facebook in cui afferma: “almeno tu ora puoi riabbracciarla! Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma accogli il tuo papà tra le tue braccia”.

https://www.rainews.it/articoli/2023/05/e-morto-stefano-mastropietro-il-papa-di-pamela-aspettava-ancora-giustizia–875c2880-c986-4cef-880c-45192847e7f1.html