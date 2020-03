Coronavirus, Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara la pandemia

Condividi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara la pandemia per la diffusione del Coronavirus nel mondo. Il direttore generaleà, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato ufficialmente lo stato di pandemia. “L’Oms ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia. Non abbiamo mai visto una pandemia di un coronavirus, questa è la prima. Ma non abbiamo mai visto nemmeno una pandemia che può, allo stesso tempo, essere controllata”

In conferenza stampa a Ginevra, come riporta l’Ansa, il direttore ha dichiarato: “Nelle ultime due settimane, il numero di casi al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero dei paesi contagiati è triplicato. Ci sono più di 118.000 casi in 114 paesi e migliaia di persone sono decedute”.