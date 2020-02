Torino: si spoglia e defeca al parco tra la gente

Condividi

Torino – nel parco archeologico delle Torri Palatine, gli Agenti hanno notato un uomo che, avvicinatosi alla cancellata che delimita il perimetro del parco e noncurante del passaggio delle persone, fra i quali anche mamme con bambini, si è quasi del tutto denudato e ha espletato necessità fisiologiche all’aperto. Lì, nel vialetto di passaggio, non curante delle persone che gli passavano accanto, anzi, che lo scansavano per la scena raccapricciante.

A quel punto gli Agenti sono intervenuti e, alla richiesta all’auto di ricomporsi e dei documenti, questi ha opposto resistenza, tentando di fuggire. Ovviamente la fuga è durata poco e una volta fermato, l’uomo è risultato privo di documenti, ed è stato accompagnato presso il Comando di via Bologna.

Come scrive il giornale locale primailcanavese.it, dai successivi controlli presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, F.W. di anni 30, è risultato richiedente asilo di origine sudanese. A quel punto è stato denunciato in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico e per resistenza a pubblico ufficiale. Ed è tornato nuovamente per le vie di Torino.