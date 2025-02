Milano, escrementi su serranda della sede della Lega in via Padova

“Ancora una volta ci troviamo di fronte a un atto intimidatorio nei confronti della Lega”

A scriverlo sono Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega Milano e consigliere comunale, e Davide Rampi, consigliere municipale che denunciano quanto accaduto nella notte di domenica scorsa. “È stata imbrattata la serranda e forzata la serratura della sezione della Lega in via Esterle”, spiegano i rappresentanti del Carroccio.

Stando al racconto, la serranda sarebbe stata imbrattata con escrementi. Per la Lega si tratta di “un chiaro segnale di quanto la situazione di insicurezza in via Padova sia ormai intollerabile e fuori controllo”. Piscina e Rampi sottolineano: “Non ci faremo intimidire. Continueremo a portare avanti la nostra azione di contrasto a questa situazione di degrado e insicurezza che affligge un quartiere ghetto, abbandonato dalla giunta milanese. Il clima d’odio che la sinistra continua ad alimentare porta a questi atti intollerabili”.

I due politici chiedono l’intervento immediato del sindaco di Milano per “dare un freno a questa ondata che ha contribuito a creare, lasciando pensare a delinquenti e antagonisti che tutto é concesso in città”. Poi, hanno ringraziato la polizia e la questura di Milano “per il loro impegno nel garantire la sicurezza della città”. Poche settimane fa la stessa sede era stata già nel mirino dei vandali. Nella notte era stata forzata la serratura

