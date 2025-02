Saronno, uomo nudo in piazza all’uscita della messa

Mattinata insolita e surreale nel cuore di Saronno intorno alle 11 di domenica 9 febbraio

Ii fedeli appena usciti dalla messa nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo si sono trovati di fronte a una scena inaspettata: un uomo, apparentemente di origine straniera, si aggirava sotto i portici tra piazza Libertà e corso Italia indossando solo una giacca a vento chiara, ma completamente nudo dalla cintola in giù.

La situazione ha destato sconcerto tra i presenti, spingendo alcuni cittadini a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è giunta rapidamente una pattuglia della polizia locale, che ha trovato l’uomo in evidente stato confusionale, ma senza atteggiamenti aggressivi. Dopo averlo identificato e tranquillizzato, gli agenti lo hanno accompagnato in ospedale per accertamenti medici.

