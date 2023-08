Spari alla Stazione Tiburtina: straniero bloccato dall’Italpol

Un uomo armato fino ai denti si è messo a correre nella galleria dei negozi della Stazione Tiburtina intorno alle 8,00 di oggi per poi tentare una rapina all’interno di un noto fast food. Dapprima ha puntato un’arma alla cassiera appena arrivata e poi ha esploso un colpo in aria, prima di essere immobilizzato dagli uomini dell’Italpol.

Il folle, stando alle prime informazioni diffuse, è un uomo di circa 60 anni di nazionalità Ceca, che immediatamente raggiunto e bloccato dal personale della vigilanza che opera per la sicurezza del nodo ferroviario lo ha consegnato alla Polfer . La Galleria commerciale, si è trasformata per pochi minuti in un inferno con il fuggi fuggi delle persone che avevano cercato riparo tra le scale, non appena sentito lo sparo di una pistola.

Piccolo arsenale nascosto in un borsone

Come scrive Canale 10, il 60enne perquisito, è stato trovato in possesso di diverse armi, e consegnato alla Polfer che lo ha arrestato, e avviato accertamenti sui precedenti dell’uomo, una “scheggia” impazzita e pericolosa. Il folle aveva infatti con sé un piccolo arsenale nascosto in uno zaino, dove aveva infilato diversi pugnali, una balestra con dei dardi e un caricatore a salve.

I colpi d’arma da fuoco invece, li ha sparati con una pistola Calibro 38, una replica modificata senza il tappo di sicurezza. I bossoli sono stati ritrovati sul pavimento della galleria.

