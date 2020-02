Salvini: “Se la UE non cambia meglio fare come gli inglesi”

“O l’Europa cambia o non ha più senso di esistere”. E’ quanto ha detto Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook.”Gli inglesi hanno dato dimostrazione che volere è potere: o si sta dentro, cambiando le regole e aiutando i nostri lavoratori, imprese, agricoltori, pescatori, oppure come ha detto un pescatore che ho incontrato a Bagnara, in Calabria, ragazzi… allora facciamo gli inglesi. O le regole cambiamo o è inutile stare in una gabbia dove ti strangolano”.

“O l’Europa cambia o muore. E’ quello che dice anche Giorgetti, stiamo lavorando come matti per cambiare alcune regole europee a partire dal prossimo bilancio che tutti riconoscono come dannoso per l’Italia e italiani”. “Se queste regole europee cambiano, bene. Altrimenti – aggiunge- non si può morire soffocati in una gabbia”.