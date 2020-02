Melilla, Corte Strasburgo: la Spagna può respingere i migranti

STRASBURGO, 13 FEB – La Spagna può respingere direttamente in Marocco i migranti che scavalcano le barriere a Melilla invece di usare le vie legali per entrare nel Paese. Lo ha stabilito, con una sentenza definitiva di grande camera, la Corte europea dei diritti umani, decidendo che Madrid non ha violato il diritto di due migranti a non essere espulsi collettivamente verso il Marocco.

Questa sentenza ribalta quella emessa nell’ottobre del 2017 da una delle camere della Corte di Strasburgo. Nel ricorso, due migranti del Mali e della Costa d’Avorio che avevano scavalcato con una settantina di altre persone le barriere di Melilla, sostenevano di essere stati oggetto di un’espulsione collettiva, proibita dalla convenzione europea dei diritti umani, perché le autorità spagnole prima di rinviarli in Marocco non avevano analizzato individualmente i loro casi. Inoltre i due affermavano di non aver potuto fare ricorso contro questa decisione.

Nel 2017 una camera della Corte di Strasburgo aveva condannato la Spagna, dando ragione ai migranti su entrambe le questioni, riconoscendo loro anche un risarcimento di 5mila euro ciascuno. Ma i togati della grande Camera hanno completamente ribaltato il verdetto a favore di Madrid.

Nella sentenza emessa oggi la Corte di Strasburgo scrive che la Spagna non era tenuta a valutare singolarmente i loro casi prima di rinviarli in Marocco perché i due si sono messi deliberatamente in una situazione illegale, e quindi “è stato il loro comportamento” a indurre le autorità spagnole ad agire in quel modo.

La Corte nota infatti che i migranti a Melilla hanno a loro disposizione diverse vie per chiedere di entrare legalmente in Spagna. I due migranti non sono stati in grado di dire perché non le hanno usate e hanno invece scelto di “mettersi in una situazione illegale decidendo deliberatamente di tentare di entrare in Spagna scavalcando la barriera a Melilla, approfittando del fatto di essere parte di un gruppo numeroso, e quindi dell’effetto di massa e ricorrendo alla forza” dicono i togati di Strasburgo. (ANSAmed).