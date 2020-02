Accoltellato da ex cognato, gravissimo un peruviano

Condividi

Un uomo di 31 anni di nazionalita’ peruviana e’ stato accoltellato questa mattina nell’androne di un palazzo a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Due i fendenti che gli sono stati inferti dall’ex cognato 29enne, suo connazionale, all’addome e all’inguine. Trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, attualmente e’ in prognosi riservata, e rischia la vita.

I militari del Radiomobile e della stazione locale hanno rintracciato e bloccato l’aggressore mentre tentava di dileguarsi a piedi dopo aver aver inferto alla vittima due fendenti.

Stando alla ricostruzione dei militari, il movente del gesto e’ da ricondurre ad una lite per futili motivi nata tra i due in merito alla relazione sentimentale interrotta tra la donna, sorellastra della vittima, e l’arrestato; il 29enne risulta pregiudicato per reati in materia di stupefacenti ed e’ stato portato al carcere di Monza. Il coltello e’ stato trovato nascosto nel cassonetto dei rifiuti condominiali e sequestrato. L’uomo ferito e’ – in base a quanto ricostruito – il fratellastro dell’ex compagna dell’arrestato, una peruviana di 25 anni incensurata. affaritaliani.it