Fornero: dubbi sull’intelligenza di Salvini

Condividi

Elsa Fornero come le sardine. “Elsa non si Lega”. Lo dice la ex ministra del Lavoro Elsa Fornero a Circo Massimo, su Radio Capital, parlando del suo rapporto con il partito guidato da Matteo Salvini e parafrasando uno degli slogan del movimento nato a Bologna.

Commentando la figura del leader leghista, la professoressa dice “non so dire se ci è o ci fa. Ogni tanto ho il dubbio che sia anche meno intelligente di quanto non sia la raffigurazione generale di un politico molto capace”.

Salvini “mi sembra pieno di contraddizioni. Ha istigato all’odio per anni e ora si preoccupa di qualcuno che fa titoli quasi delicati rispetto alle sue espressioni” commenta ancora Fornero riferendosi al titolo di Repubblica “Cancellate Salvini”, molto criticato dall’ex ministro dell’Interno nonostante si riferisse ai decreti sicurezza. ADNKRONOS