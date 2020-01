Caso Gregoretti, Evangelista (M5s): “Salvini deve avere paura, è inquisito”

Condividi

video agenzia Vista

La riunione della Giunta delle immunità parlamentari del Senato sul caso Gregoretti che vede coinvolto l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La senatrice M5S, Elvira Evangelista, al termine dell’incontro: “Per Gasparri il caso è identico a quello della nave Diciotti. In questo modo arriva a concludere che siccome la parte restante del Governo, quindi Conte e gli altri ministri, non dicevano niente sullo sbarco, per lui la non prova è una prova. Su questo vorrei approfondire: o le prove ci sono o non è che una non prova diventa prova”.