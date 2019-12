Nomadi intercettati: “Italia paese di handicappati, paradiso degli zing…”

“L’Italia è il paradiso del divertimento per gli zingari, il Paese degli handicappati“. E’ una delle frasi intercettate dagli investigatori della squadra mobile di Milano, durante l’indagine su una banda di 8 bosniaci, che sono stati arrestati con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata ai borseggi in diverse città d’Italia, in particolare nella metropolitana del capoluogo lombardo. (video)

Il gruppo era composto da 5 donne che compivano materialmente i furti e di 3 uomini che si occupavano della pianificazione dei colpi, della logistica e della gestione degli avvocati quando le proprie donne finivano in carcere. Una strategia collaudata era quella di portare i figli piccoli delle donne in questura per impedire l’arresto. Per questo motivo l’operazione è stata chiamata “Ieri, oggi e domani”, come il film del 1963 di Vittorio De Sica in cui Sophia Loren interpreta il ruolo di una contrabbandiera di sigarette che continua a far figli per evitare il carcere.