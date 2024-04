Progetto per migliorare la narrazione dei Rom sui media

“Far conoscere le basi del giornalismo ma soprattutto della comunicazione in modo da poter diventare referenti se non ‘portavoci’ della propria comunità nei confronti dei media”

ROMA, 18 APR – È l’obiettivo del progetto internazionale Parliamo di noi, i Rom (PaNor*), per migliorare la narrazione della comunità Rom Sinti e Camminanti (Rsc) da parte dei media internazionali e italiani. Per farlo, 7 seminari di alto livello e laboratori destinati a 15 giovani e meno giovani Rom provenienti da Croazia, Serbia e Italia.

Al progetto, coordinato dall’associazione italiana Romni (Italia) hanno aderito le organizzazioni Roma Women Organisation in Croatia Better Future (Croazia) e Klub za zaposljavanje Roma(Serbia), che hanno avuto il compito di reclutare 15 partecipanti. L’Associazione Stampa Romana ha invece il ruolo di guidare gli “studenti” in un viaggio nei media nazionali e internazionali sostenendoli in un percorso professionale e personale.

A sintetizzare gli incontri un piccolo handbook che verrà distribuito online, e video interviste con i partecipanti. Al termine degli incontri, seguiranno due eventi: il primo l’estate prossima in Croazia, organizzato da Roma Women Organisation in Croatia Better Future per discutere dell’autorappresentazione sui social e dell’odio online, ma anche di discriminazione positiva. Il secondo in autunno, in Serbia, che chiuderà l’intera iniziativa presentando i lavori fatti. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea. (ANSA)