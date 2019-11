Grimoldi: strano che magistrati non trovino collegamenti tra trafficanti e Ong

Anche secondo l’on. Paolo Grimoldi di Lega Lombarda, dal momento che non manca la presenza di tanti filmati sui “salvataggi” nel Mediterraneo, “è curioso che la Procura di Agrigento indaghi Salvini, per le sue decisioni assunte da ministro per la difesa della sicurezza nazionale, decisioni condivise da un intero Governo, ma poi non trovi un collegamento tra i trafficanti di uomini e le ONG straniere che fanno servizio taxi verso i porti italiani infrangendo le nostre leggi vigenti.

Curioso perché in rete ci sono tanti filmati sui trasbordi in acque libiche dai gommoni degli scafisti alle navi delle ONG. Forse alla Procura di Agrigento hanno problemi di connessione e non hanno visto i filmati… Certo una cosa alla volta, prima è più urgente indagare sulle decisioni dell’allora ministro degli Interni, per gli scafisti e le ONG non c’è fretta…”.

