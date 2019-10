Torino, l’ombra degli estremisti sulla moschea patrocinata dal M5s

Nella Torino pentastellata di Chiara Appendino, che si candida ad accogliere la prima banca islamica dello Stivale, il Comune terrà a battesimo la controversa apertura di una moschea. La locandina verde Islam che annuncia l’inaugurazione, prevista per questo sabato in via Aquila 34, parla di centro culturale islamico. Scorrendo la pagina Facebook dell’associazione, però, sembra di capire che si tratti di una moschea vera e propria.

Questo il primo nodo da sciogliere. È un luogo di culto o un circolo culturale? In passato, sempre negli stessi locali, qualcuno aveva già provato ad aprire una moschea clandestina. L’associazione islamica “Biladi” aveva preso in affitto l’immobile, avviando dei lavori di ristrutturazione senza autorizzazione. Un progetto intralciato dai residenti che avevano dato l’allarme, insospettiti dall’insolito viavai di persone cariche di materiali edili, facendo scattare il sequestro.