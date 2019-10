Isis, voleva morire per Allah. Ora Alice Brignoli vuole tornare in Italia

Se riuscisse a rientrare in Italia sarebbe una “ritornata”, ovvero una dei tanti adepti dello Stato islamico pronta a rimpatriare dalla Siria. Perché adesso, Alice Brignoli, la 42enne che nel febbraio 2015 era partita da Bulciago, in provincia di Lecco, per unirsi ai miliziani degli uomini di Abu Bakr al-Baghdadi, in Italia ci vuole tornare con i suoi quattro figli. Secondo quanto riportato da Il Giorno, la donna si troverebbe in un campo profughi al nord della Siria, al confine con la Turchia, gestito dagli operatori della Mezzaluna rossa.

(Alice Brignoli, italiana convertita all’Islam, e Mohamed Koraichi, 31enne marocchino, vivevano in una casa popolare e ricevevano 1000 euro di sussidio al mese, E’ un particolare riportato nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip di Milano Manuela Cannavale e di cui la coppia figura tra i sei destinatari. Per organizzare il viaggio in macchina in Siria, attraverso la Bulgaria e la Turchia, la coppia risulta aver chiesto un finanziamento in banca di 7 mila euro.ndr