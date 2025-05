Perugia, auto addestramento a terrorismo jihadista: arrestato 24enne

Auto addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. La polizia di Perugia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Perugia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura di Perugia. I poliziotti hanno rintracciato e rinchiuso in carcere un 24enne, cittadino italiano e incensurato.

L’indagine

L’indagine è partita da una collaborazione tra polizia e Fbi e da diversi indirizzi Ip di “soggetti che hanno fatto accesso a siti web direttamente riconducibili a organizzazioni terroristiche di stampo jihadista”, scrive la Procura di Perugia. Siti “dediti alla propaganda e al proselitismo, all’attività di reclutamento e all’insegnamento delle tecniche per il confezionamento di ordigni esplosivi”. La Digos di Perugia ha risalito il ‘fiume’ ed è arrivata all’ip del 24enne.

Il blitz, la perquisizione e la ‘bomba’

Così è scattato il blitz in casa. I poliziotti perquisiscono l’abitazione e sequestrano “vari device contenenti migliaia di file riguardanti la manualistica per la costruzione di armi, di ordigni esplosivi, le istruzioni per la produzione di polvere pirica”, e “altro materiale comprovante una sua progressiva radicalizzazione”, scrive la Procura di Perugia. E non è finita qui. “È stato anche accertato il tentativo del 24enne di confezionare un dispositivo deflagrante e di alterare il contenuto di un comune artifizio per aumentarne il potenziale lesivo in caso di esplosione”, specifica Raffaele Cantone.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere

Sulla base delle indagini la Procura di Perugia chiede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Il Gip – il giudice per le indagini preliminari – ordina la custodia in carcere perché sussistono “gli elementi in ordine alla gravità dei fatti contestati e i gravi indizi di colpevolezza a carico del 24enne”. L’uomo è stato individuato e rinchiuso a Capanne.

