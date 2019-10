Erdogan minaccia l’UE: pronti a spedirvi 3,6 milioni di migranti

Reep Tayyip Erdogan lancia un pesante avvertimento all’Ue: se l’Europa bolla l’operazione militare lanciata ieri dalla Turchia nel Nord siriano come un’occupazione, ha detto il presidente turco, “apriremo i cancelli e vi manderemo 3,6 milioni di rifugiati”. Lo riporta l’agenzia Anadolu.

Erdogan ha parlato oggi dell’intervento militare in Siria ai deputati del suo partito Akp.”Ehi, svegliatevi, ve lo dico di nuovo, se volete inquadrare la nostra operazione là come un’invasione, il nostro compito allora è semplice: apriremo i cancelli e vi manderemo 3,6 milioni di rifugiati”, ha detto Erdogan parlando oggi dell’intervento militare in Siria ai deputati del suo partito Akp. (askanews)