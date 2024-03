Usa, ok possibile vendita di missili all’Italia per 90 milioni di dollari

Il Dipartimento di Stato di Washington ha deciso di approvare una possibile vendita militare straniera (FMS) al Governo Italiano di missili Sidewinder AIM-9X e relative apparecchiature per un costo stimato di 90,6 milioni di dollari. La Defense Security Cooperation Agency (DSCA), Agenzia per la cooperazione e la sicurezza della difesa degli Stati Uniti, ha consegnato la certificazione richiesta notificando al Congresso questa possibile vendita.

Il Governo Italiano ha richiesto di acquistare ventotto (28) missili tattici AIM-9X Sidewinder Block II+, quattro (4) unità di guida tattica AIM-9X Block II+, otto (8) missili AIM-9X Captive Air Training (CATM) e due (2) unità di guida AIM-9X CATM che saranno aggiunte ai casi precedentemente implementati i cui valori erano inferiori alla soglia di notifica del Congresso.

I casi originali di vendite militari straniere, valutati rispettivamente a 34,1 milioni di dollari (24,1 milioni di dollari in MDE) e 17,6 milioni di dollari (9,7 milioni di dollari in MDE), includevano un totale di trentotto (38) missili tattici AIM-9X Sidewinder Block II+, tre (3) unità di guida tattica AIM-9X Block II+, sedici (16) AIM-9X CATM e due (2) unità di guida AIM-9X CATM.

La presente notifica riguarda un totale complessivo di sessantasei (66) missili tattici AIM-9X Sidewinder Block II+, sette (7) unità di guida tattica AIM-9X Block II+, ventiquattro (24) AIM-9X CATM, e quattro (4) unità di guida AIM-9X CATM.

Sono inclusi anche rilevatori di target ottici attivi, contenitori, addestramento del personale ed attrezzature per l’addestramento, pubblicazioni e documenti tecnici classificati e non classificati, servizi di supporto ingegneristico, tecnico e logistico del Governo degli Stati Uniti ed altri elementi correlati di logistica e supporto al programma.

La vendita proposta migliorerà la capacità dell’Italia di far fronte alle minacce attuali e future fornendo missili di addestramento ed unità di guida per la flotta F-35 italiana a sostegno della missione di difesa della NATO.

L’appaltatore principale sarà RTX Corporation, con sede ad Arlington in Virginia. Non sono noti accordi di compensazione proposti in relazione a questa potenziale vendita.

L’attuazione di questa proposta di vendita non richiederà l’assegnazione di ulteriori rappresentanti del Governo Statunitense o degli appaltatori in Italia. Tuttavia, saranno necessari viaggi periodici su base temporanea per motivi di formazione ed assistenza tecnica.

https://aresdifesa.it – foto US Navy

Fonte Defense Security Cooperation Agency (DSCA)