Rissa tra “richiedenti asilo”, accoltellato gambiano

Condividi

Abbadia San Salvatore – Paura nella serata di martedì al centro di accoglienza Cas (ex albergo Milano) ad Abbadia San Salvatore (Siena). Un richiedente asilo iracheno 33enne ha aggredito e ferito a una mano, con una pugnalata diretta al volto, un 22enne gambiano. Subito dopo ha sfondato una finestra con un pugno e ha utilizzato una grossa scheggia di vetro per minacciare tutti gli altri migranti terrorizzati che hanno richiesto soccorso al 112. Lo riporta il giornale agenziaimpress.it

Già in passato allontanato da centri di accoglienza – All’arrivo di 5 pattuglie il 22enne è stato portato al Pronto Soccorso mentre sono cominciate le indagini, anche con l’aiuto di interpreti, per comprendere l’accaduto andate avanti per tutta la notte. Il 33enne, che già in passato era stato allontanato da centri di accoglienza per episodi analoghi, è stato arrestato e portato al carcere senese di Santo Spirito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.