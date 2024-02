Andrée Ruth Shammah rapinata a Milano: “Sono sotto shock”

La 75enne Andrée Ruth Shammah, regista teatrale e direttrice artistica del Franco Parenti, è stata rapinata in pieno centro a Milano nella serata di mercoledì 31 gennaio

Lo ha raccontato lei stessa sui social: “All’uscita da via Santa Marta verso Cordusio per prendere un taxi, un ragazzo piccoletto, mentre altri due cercavano di derubare due americani, si è avvicinato chiedendo una sigaretta”.

Quindi “mi ha messo la mano sul collo e mi ha strappato la collana. Dandomi anche uno spintone. Sono sotto shock. Lo spavento passerà ma quando è scappato, e anche gli altri due prima di trovare il taxi, mi sono accorta di avere paura. Non voglio aver paura per strada a Milano in centro”.

La regista è solo l’ultima di una lunga serie di vip che hanno raccontato negli ultimi tempi episodi di criminalità di cui sono stati vittime in città. (affaritaliani.it)