Accoltella un uomo senza motivo, marocchino preso a casa della madre adottiva

Condividi

Milano, accoltella un uomo a caso in piazza Tirana: 23enne arrestato a casa della mamma adottiva. Aveva accoltellato quell’uomo senza motivo. Poi, dopo aver gettato la maglia sporca di sangue, se n’era tornato a casa sua. Ma proprio lì, giovedì, i poliziotti lo hanno trovato e fermato. Un ragazzo di ventitré anni, un giovane italiano di origini marocchine residente in provincia di Modena, è stato arrestato nelle scorse ore dalla Squadra Mobile di Milano con le accuse di lesioni gravi aggravate e porto d’armi.

Sarebbe stato proprio il ragazzo, che nella città emiliana ha la famiglia adottiva, a ferire a coltellate l’uomo di cinquantatré anni che verso le 19.40 dello scorso 3 settembre era stato aggredito in piazza Tirana. Tutto era successo in pochi attimi. Il 53enne, che era in compagnia dei due figli di ventuno e ventidue anni, era stato avvicinato in via Giambellino dal ragazzo che gli aveva poggiato una mano sulla spalla e poi gli aveva sferrato un violento pugno al volto, che lo aveva fatto cadere a terra. In suo aiuto erano subito intervenuti i figli e una ragazza bionda, che si era presentata come la fidanzata dell’aggressore.