Vicenza, 16enne albanese accoltellato nella notte

Un ragazzo albanese di 16 anni è stato accoltellato al torace nella tarda serata di sabato in via Cattaneo

L’aggressione è avvenuta intorno alle 22. Secondo una prima ricostruzione, a colpirlo sarebbe stato un altro giovane, forse suo coetaneo, per motivi ancora da chiarire. L’ipotesi su cui stanno lavorando le forze dell’ordine è quella di una tentata rapina finita nel sangue.

Gravi ferite ma non è in pericolo di vita

Il sedicenne è stato trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica in codice rosso. Nonostante la gravità della ferita, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Si tratta di un giovane di corporatura robusta, alto circa un metro e novanta per 80 chili.

Indagini in corso: il ragazzo non collabora

Le indagini sono affidate alle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione. Il giovane, tuttavia, si è mostrato reticente nel fornire spiegazioni utili agli investigatori. Al momento non si escludono altre piste, ma il movente della rapina resta il più plausibile. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e immagini delle telecamere della zona per risalire all’identità dell’aggressore.

