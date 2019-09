Repubblica Ceca: 4000 euro ai migranti che tornano in Patria

Il primo ministro ceco Andrej Babis si e’ sempre opposto al piano di ripartizione degli immigrati voluto dall’Unione Europea perche’, come ha dichiarato in diverse occasioni, non vuole che il suo paese sia invaso. Se qualcuno pero’ pensa che adesso il governo ceco abbia cambiato idea e si sia ammorbidito sbaglia di grosso visto che proprio in questi giorni ha messo appunto un piano anti-immigrazione molti piu’ radicale. Infatti il ministero dell’interno ceco ha varato un piano che mira a offrire 4 mila euro a ogni africano o extracomunitario che ritorna al suo paese e non fa piu’ ritorno non solo in Repubblica Ceca ma in tutta Europa.

Anche se la Repubblica Ceca ha pochi immigrati extracomunitari il governo ceco ha deciso di agire per ridurre la criminalita’, tagliare i costi del welfare e mantenere la coesione sociale.