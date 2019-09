Clinton al forum Ambrosetti: “La Russia è una minaccia”

Condividi

Hillary Clinton al forum Ambrosetti di Cernobbio lancia l’allarme sulle i ntrusioni della Russia di Vladimir Putin nei meccanismi delle democrazie occidentali. “C’è una seria attività criminale dei russi per influenzare le nostre elezioni. I russi sono attivi di nuovo e siamo di fronte a questa minaccia”, ha detto l’ex segretario di Stato Usa e candidata alle ultime presidenziali negli Stati Uniti.

“Hanno interferito anche in Europa. Non se ne parla, ma dovrebbe essere un grido d’allarme”, ha spiegato, secondo quanto ricostruito dall’Adnkronos, durante l’incontro a porte chiuse con la platea di imprenditori ed economisti. Nel suo intervento la Clinton ha parlato anche di commercio, Cina, politica interna e Afghanistan e ha risposto alle numerose domande arrivate dalla platea. Poco spazio, invece, per l’Europa.