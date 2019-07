Imola: focolaio epidemico di leishmaniosi

Imola – Focolaio leishmaniosi a Imola – E’ stata l’Asl a confermare al Comune di Imola la presenza di un focolaio epidemico nelle vie Calunga Buore e Strascina, e l’ente pubblico ha immediatamente emanato un’ordinanza per prevenire la diffusione della malattia infettiva in tutto il territorio. La sindaca Manuela Sangiorgi ha firmato il documento contenente misure per la prevenzione della leishmaniosi viscerale.

Come informa l’Asl nella nota inviata al Comune, la leishmaniosi “costituisce una malattia grave, potenzialmente mortale ad esordio lento e di difficile diagnosi, trasmessa da flebotomi Spp (pappataci) e riconosce un serbatoio animale fonte di infezione costituito in principalmente dai canidi, in primis dal cane domestico”. E Il Comune, attraverso una nota, spiega che è nata da qui la “necessità e l’urgenza di indicare alla cittadinanza chiare misure di sorveglianza e controllo a sostegno dell’attività svolta in campo dalla UO Igiene Veterinaria, con la ricerca dei cani infetti ed a tutela della salute dei residenti nell’ambito territoriale di diffusione della malattia” recita l’ordinanza.