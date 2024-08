Emergenza surreale in Usa, una città in lockdown serale a causa di una ‘zanzara killer’

Le autorità sanitarie di Oxford, città di 13.300 abitanti a circa 50 miglia a sud-ovest di Boston, nel Massachusetts, ha invitato i residenti a non uscire di casa dopo il tramonto a causa della diffusione di un virus mortale trasmesso dalle zanzare, nella speranza di ridurre le probabilità che le persone vengano morse dalle zanzare portatrici dell’encefalite equina orientale, EEE. La decisione è stata presa dopo che un cittadino è stato il primo essere umano a contrarre la rara e non curabile malattia, nota come “Tripla E”, a livello nazionale in quasi quattro anni.

La tripla E causa febbre e gonfiore cerebrale e può portare a convulsioni e coma. Un terzo delle persone infettate dall’EEE muore e quelle che si riprendono riportano spesso difficoltà fisiche e mentali che durano tutta la vita. Il coprifuoco al crepuscolo, che in Massachusetts cade intorno alle ore 20.00, è solo una raccomandazione, non una regola, ma i funzionari comunali sperano che spinga le persone a rientrare in casa prima delle ore di punta delle zanzare, riducendo il rischio di esposizione. Anche se non è un obbligo, il distretto scolastico locale applicherà il coprifuoco, il che significa che i programmi di doposcuola e gli sport potrebbero essere cancellati, terminati in anticipo o spostati al chiuso, cosa che molti genitori, studenti e atleti stanno contestando.

Quasi 1.000 residenti di Oxford hanno firmato una petizione online per mantenere aperti i campi sportivi. “Essere ascoltati è il nostro obiettivo numero uno, lasciateci decidere, sono un genitore, alleno mio figlio e sì, se succedono delle cose, posso prendere delle precauzioni”, ha dichiarato Josh Ziemski, vicepresidente dell’Oxford Webster Football and Cheer, alla riunione di mercoledì. “Questo è il nostro ultimo anno come cheerleader in questa squadra e sarebbe davvero sconvolgente se lo perdessimo”, ha detto Aria Fournier, una delle due sorelle parte della squadra di cheerleader. Sua madre, Sarah, ha aggiunto: “I numeri non richiedono le azioni drastiche che stanno cercando di intraprendere”.

“Pensiamo che i genitori debbano essere in grado di prendere decisioni come genitori, per i nostri figli, per il benessere dei nostri figli”, ha affermato Philip Davis, presidente della Oxford Little League. “Non vogliamo vedere un altro caso umano di EEE quest’anno”, ha sottolineato Rike Sterrett, direttore della sanità pubblica. “Uno è già troppo; anche se si sopravvive, di solito ci sono gravi impatti sulla salute, con complicanze neurologiche”, ha precisato Sterrett. I funzionari comunali hanno chiarito su Facebook: “Questa sera il Consiglio di Sanità si è riunito per la prima volta per essere aggiornato dal Direttore della Sanità Pubblica dal momento che la città di Oxford, insieme a tre comunità confinanti, è stata posta a rischio critico per l’EEE o Encefalite equina orientale”.

Il memorandum afferma chiaramente che tutte le leghe cittadine private possono continuare a scegliere di giocare al di là delle raccomandazioni del DPH e di quelle adottate congiuntamente da tutte e quattro le città che si trovano in questo stato critico. I funzionari non hanno reso noto il luogo o l’identità dell’uomo infetto, ma hanno detto che ha 80 anni, vive a Oxford e ha contratto la malattia la settimana scorsa. Il livello di rischio di AEE è stato innalzato a critico in quattro città e, a moderato in altre nove.

Secondo il CDC possono morire entro pochi anni dalla guarigione dall’infezione iniziale. Ogni anno negli Stati Uniti vengono segnalati solo pochi casi di EEE, il più delle volte negli Stati della costa orientale o del Golfo. Finora nel 2024 sono stati segnalati altri due casi di umani che hanno contratto EEE in altri due Stati, Vermont e New Jersey, e tutti e tre i pazienti statunitensi hanno sviluppato casi neuroinvasivi gravi. Nel 2019 è stato registrato un record di 38 casi. Gli esperti temono che l’aumento delle temperature, dell’umidità e delle precipitazioni possa portare a un incremento del virus. Questo si diffonde solo da zanzara a uomo, e cavallo, e non c’è trasmissione da uomo a uomo o da animale a uomo.

Per proteggersi dall’EEE, un avviso di salute pubblica della città di Oxford raccomanda di indossare maniche e pantaloni lunghi, di evitare l’acqua stagnante e quella di raccolta, che fungono da terreno di coltura per le zanzare, di applicare repellenti per insetti e di evitare le ore di punta per le zanzare, dal tramonto all’alba. Nella nota si legge anche che un cavallo infettato dall’EEE nel vicino Connecticut è morto a causa del virus. Nel 2019 in Massachusetts si sono verificati 12 casi umani di EEE e sei persone sono morte. Nel 2020 sono stati registrati cinque casi umani e un decesso.

Dal 2021 al 2023 non si sono verificati casi o decessi, secondo il Dipartimento di sanità pubblica del Massachusetts. Secondo il CDC, i sintomi dell’EEE iniziano in genere entro quattro-dieci giorni dalla puntura di una zanzara infetta. La maggior parte delle persone infette non presenta sintomi, ma coloro che sviluppano casi gravi accusano febbre, brividi, dolori corporei e dolori articolari. “Per i casi lievi, la guarigione richiede circa una o due settimane ed è probabile che le persone guariscano completamente se l’infezione non colpisce il sistema nervoso centrale”, ha aggiunto il CDC.

