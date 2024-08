Peste suina, 9 focolai accertati in Lombardia e aree limitrofe

Dopo un anno di tregua dalla prima ondata di contagi negli allevamenti della bassa padana, nelle ultime settimane la peste suina africana è tornata a colpire: sono nove i focolai accertati nel pavese e al confine tra le province di Novara e Milano, con cluster nel lodigiano e piacentino.

Per il momento le infezioni sembrano essere sotto controllo. Nessun nuovo allarme dalle ultime indagini epidemiologiche, presentate ieri all’unità di crisi riunita a Palazzo Lombardia.

Ma resta essenziale capire come il virus – innocuo per l’uomo, ma letale per i suini – sia tornato a diffondersi, dopo i massicci abbattimenti di cinghiali selvatici, principali vettori d’infezione. rainews.it

Peste suina, UE: la caccia ai cinghiali non è una soluzione

(se l’obiettivo è quello di diffondere la malattia, non lo è senz’altro)