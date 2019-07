Ebola, Oms: ‘Emergenza Internazionale ma non chiudere i confini’

Cresce l’allarme per l’epidemia di Ebola in corso nella Repubblica democratica del Congo e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha deliberato lo stato di ‘Emergenza Internazionale di Salute Pubblica’. La decisione è stata presa dal Comitato istituito dall’Oms, che si è riunito a Ginevra per la quarta volta dall’inizio dell’epidemia nel paese africano, lo scorso ottobre.

“La dichiarazione – ha precisato il direttore del Comitato Robert Steffen – è una misura che riconosce il possibile aumento del rischio nazionale e regionale, e il bisogno di una azione coordinata e intensificata per gestirlo”. A preoccupare gli esperti è l’espansione geografica dell’epidemia, con i casi che ora coprono un’area di 500 chilometri quadrati.