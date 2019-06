Slovenia, 45 migranti fermati al confine con la Croazia

LUBIANA, 26 GIU – Nelle ultime ore in Slovenia 45 migranti sono stati fermati dagli agenti di polizia del distretto di Capodistria mentre tentavano di attraversare il confine provenienti dalla Croazia. Come riferiscono i media, la gran parte dei fermati sono originari del Bangladesh, nove sono iraniani, mentre gli altri sono cittadini di Pakistan, Afghanistan e India. Solo in nove hanno fatto richiesta di protezione internazionale in Slovenia, mentre per gli altri sono state avviate le procedure per la restituzione agli agenti croati.(ANSAmed).

