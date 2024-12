Croazia, attacco con coltello in scuola elementare: ucciso un bambino

Una tragica aggressione con coltello ha sconvolto una scuola di Zagabria frequentata da circa 1.200 studenti tra i sei e i quindici anni. L’autore è un ragazzo di 19 anni, ex studente dell’istituto, con un passato segnato da problemi di salute mentale e un tentativo di suicidio.

La dinamica dell’aggressione

L’attacco è avvenuto nei corridoi scolastici, dove il giovane si è scagliato contro chiunque si trovasse vicino, causando la morte di un bambino di sette anni. Altri tre alunni, di sette, undici e quindici anni, sono rimasti feriti, insieme a un’insegnante, attualmente ricoverata in gravi condizioni presso un ospedale di Zagabria. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il bambino è deceduto durante il tentativo di rianimazione. Gli altri feriti hanno riportato gravi lesioni da arma da taglio.

Fuga e arresto

Dopo l’aggressione, il giovane è fuggito in un vicino ambulatorio, dove ha tentato di suicidarsi chiudendosi in bagno e utilizzando lo stesso coltello. La polizia, intervenuta tempestivamente entro dieci minuti dalla segnalazione, è riuscita a bloccarlo e ad arrestarlo.

Indagini e lutto cittadino

Le autorità stanno indagando per chiarire tutti i dettagli della tragedia. Il ministro degli Interni ha confermato il passato problematico dell’aggressore, già noto alle autorità sanitarie. Per sabato, Zagabria ha proclamato una giornata di lutto cittadino in memoria delle vittime.

