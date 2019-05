Zingaretti: “Chi vota Di Maio vota Salvini”

Condividi

“Ma stanno litigando? La risposta è no. Di Maio tutti i giorni conferma che la volontà del suo movimento è governare altri 4 anni con Salvini, dice che è una vergogna allearsi con i nazisti in Europa, ed è davvero una vergogna, ma poi gli permette con i suoi voti in Parlamento di fare il ministro dell’Interno. Non sono avversari, sono complici. Chi vota Di Maio vota Salvini”.

Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un’intervista a Repubblica.

Condividi l'articolo