In Italia 200mila bambini quasi alla fame. Schillaci: lotta all’obesità infantile

Roma, 28 novembre 2024 – “Se ne è discusso molto l’anno scorso. E’ un tema che va riproposto. Credo che sia importante guardare con molta attenzione ai giovani e anche ai bambini più giovani. Infatti sebbene l’obesità non sia molto diffusa tra gli adulti, abbiamo un dato crescente di obesità infantile. Va fatta informazione corretta e vanno educati i giovani a una buona alimentazione” così il Ministro delle Salute Orazio Schillaci, a margine del Forum dell’Agricoltura e dell’Alimentazione tenutosi presso Villa Miani a Roma. Fonte: Agenzia Vista

ROMA, 14 NOV – In Italia duecentomila bambini tra 0 e 5 anni di età vivono in povertà alimentare, ovvero in famiglie che non riescono a garantire almeno un pasto proteico ogni due giorni. Rappresentano l’8,5% del totale e oltre la metà risiede al Sud e nelle isole, dove la percentuale sale al 12.9%, contro il 6,7% del Centro e il 6,1% del Nord.

Quasi un bambino su 10 della stessa fascia d’età, pari al 9,7%, ha sperimentato la povertà energetica cioè ha vissuto in una casa non adeguatamente riscaldata in inverno. Sono alcuni dei dati inediti relativi al 2023 dell’Atlante dell’Infanzia (a rischio) di Save The Children, che ha dedicato la XV edizione del volume ai primi anni di vita dei bambini. (ANSA)