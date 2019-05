Vergato: processione intorno alla statua ”satanica”

Condividi

di Etv

Nel tardo pomeriggio, come proclamato dal sindaco Massimo Gnudi, è partito un corteo dal centro di Vergato, in solidarietà con l’artista Ontani, autore della famigerata statua del fauno. Diverse centinaia di persone hanno partecipato all’iniziativa, girando anche intorno all’ “opera d’arte”.

Il corteo era preceduto da uno striscione con scritto “Viva Vergato, Viva la Libertà, Viva l’arte”. Il corteo è stato voluto dal primo cittadino come risposta all’atto vandalico compiuto nella notte ai danni della statua, imbrattata con letame. Sono in corso indagini per risalire agli autori del gesto, anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Sindaco Pd spende 50mila euro per una statua ”satanica”