Sindaco Pd spende 50mila euro per una statua ”satanica”

Il Sindaco Pd spende 50mila euro per una statua satanica con il fallo eretto. Poco tempo fa è stata inaugurata a Vergato, comune di 7.000 anime in provincia di Bologna, una statua che raffigura un “fauno” (la divinità della campagna nella mitologia romana) dalle sembianze diaboliche e che tiene sulle spalle un “putto”. Ritto in piedi sopra un uovo, il fauno emerge dalle acque con affianco uno stanco Tritone.

L’autore dell’opera è Luigi Ontani che la descrive, nell’occasione del taglio del nastro, come “un inno alla vita”. Diversamente da quanto afferma qualche visitatore del luogo che fa notare come la statua richiami l’iconografia satanica per via della coda, delle corna e degli zoccoli; tutti caratteri morfologici tipici del demonio.