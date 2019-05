Firenze: albanese accoltellato da connazionale alla mensa universitaria

Condividi

Un ragazzo di 20 anni è stato ferito alla schiena con un coltello alla mensa universitaria di via Santa Reparata, nella serata di lunedì 29 aprile, intorno alle 20:30.

Il giovane, di origini albanesi, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova, dove ha ricevuto le cure del caso per poi essere dimesso con una prognosi di 15 giorni: le sue condizioni non sono apparse per fortuna gravi.