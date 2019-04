Cesena, romeni devastano chiesa: arredi rovesciati, banchi spezzati

Condividi

Una chiesa devastata, i banchi spezzati a metà, i candelabri gettati a terra. E sangue dappertutto. “Sono stati due romeni ubriachi, dopo i festeggiamenti della pasqua ortodossa, a introdursi nella chiesa dell’Istituto dei Lugaresi a Cesena. Hanno rotto vetri e alcune panche, si sono tagliati. Ma gli estremisti islamici non c’entrano nulla” si affretta a spiegare all’Adnkronos Marco Censi, direttore dell’Istituto dei Lugaresi di Cesena, che invita a “non dare all’episodio connotati che non ha”.

Il video dell’episodio è stato postato subito sui social dall’esponente della Lega Massimo Bitonci. “Chi ha fatto il video è un poliziotto intervenuto subito dopo l’episodio”, spiega Censi. L’Istituto dei Lugaresi “ha una chiesa data in usufrutto alla comunità romena – dice il direttore – i festeggiamenti per la Pasqua ortodossa sono andati avanti fino a tarda notte. Quelle due persone avevano bevuto troppo“.







Ferma la condanna dello stesso Bitonici: “Due immigrati si sono introdotti all’interno della chiesa ‘Dei Lugaresi’, riducendola in questo stato. Non ci sono parole per descrivere tanta barbarie” scrive Bitonci in un post su Facebook. adnkronos