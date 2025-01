Milano, incendiati alberi di Natale

“Tre incendi. Tutti nel giro di pochi metri e a pochi minuti l’uno dall’altro. Tutti dolosi, attribuibili alla mano di un piromane. È quanto accaduto in via Ugo Betti a Milano (zona Lampugnano) all’alba di lunedì 6 gennaio, dove tre alberi di Natale e cumuli di spazzatura sono stati dati alle fiamme. Gli incendi sono stati domati dai vigili del fuoco. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Tutto è iniziato poco dopo le 5.30 quando un passante ha segnalato che un albero di Natale della via stava andando a fuoco. Sul posto è intervenuta un’autopompa dei vigili del fuoco, oltre a un’ambulanza del 118. Dopo aver spento il primo incendio, i pompieri si sono spostati nei punti successivi lungo la strada dove si erano sviluppati gli altri roghi.

Il lavoro degli uomini di via Messina è durato circa un’ora, fortunatamente non si registrano persone intossicate o ustionate. Il caso è stato segnalato alla polizia e sono in corso accertamenti. Qualche elemento utile potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona che potrebbero aver ripreso dettagli utili per identificare il piromane.

www.milanotoday.it