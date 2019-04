Torino: straniero aggredisce poliziotti a sprangate urlando “Allah Akbar”

“A Torino uno straniero ha ferito due poliziotti con una sbarra di ferro urlando “Allah Akbar” e, portato in questura, ha gridato insulti anche contro il sottoscritto.

Ai due agenti va il nostro GRAZIE e un augurio di pronta guarigione.

Sto seguendo personalmente la vicenda: TOLLERANZA ZERO per balordi e violenti che attaccano le Forze dell’Ordine.”, scrive il ministro Salvini su Facebook.

Una volta portato in questura dai due poliziotti, il violento ha gridato insulti contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell’Interno Matteo Salvini.