Farnesina dona 7 milioni di euro a Unhcr “per i rifugiati eritrei”

Condividi

Con un comunicato stampa l’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, esprime soddisfazione per i sette milioni di euro stanziati dalla Farnesina a favore del Fondo Africa.

Soldi che serviranno in Etiopia per i campi profughi che accolgono i rifugiati eritrei. Non solo. Parte di questi soldi sono destinati agli sfollati in Tunisia, in particolare nelle zone di Sfax e Medenine e ai rifugiati in Libia.

La nota diffusa nei giorni scorsi dalla Farnesina riferisce che sono stati destinati anche due milioni alla Libia. Lo scopo di questi soldi è garantire assistenza e tutela alla popolazione civile, ai rifugiati e ai migranti.