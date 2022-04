Pregliasco: ‘in pandemia non si indossa la cravatta, raccoglie germi’

Il virologo dell’Università Statale di Milano, alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora

CorriereTv.

«La cravatta? Oggi non la porto e c’è un motivo: la cravatta raccoglie germi ed è vettore di possibili infezioni, in luoghi come gli ospedali in questo periodo non andrebbe usata. E poi la cravatta appartiene ad uno stile vecchio, ormai superato».

Questa la considerazione di Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, oggi alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Francesca Fagnani.

