Hillary Clinton felice per l’arresto di Assange

Hillary Clinton mostra il suo squallido inconfondibile stile mentre ridacchia per l’arresto di Assange. La “democratica” non ha trattenuto la sua gioia per l’arresto del giornalista, che incolpa per la sua sfortunata corsa presidenziale.

“Penso che sia un po ‘ironico che possa essere l’unico straniero che questa amministrazione accoglierebbe negli Stati Uniti”, Clinton ha scherzato sul palco durante un evento a New York, ridacchiando per il proprio spirito comico e crogiolandosi nell’allegria del pubblico.