“Qatar Papers“, libro inchiesta sul proselitismo islamico in Europa

“Qatar Papers“, libro scritto dai giornalisti francesi Christian Chesnot e Georges Malbrunot, rivelano la mappatura del proselitismo in Francia e in Europa ad opera della Qatar Charity, la più potente ONG dell’emirato. Questi documenti riservati, divulgati per la prima volta, descrivono la maggior parte dei 140 progetti finanziati da moschee, scuole e centri islamici, a beneficio di associazioni legate al movimento dei Fratelli Musulmani. Come lo stipendio pagato a Tariq Ramadan, una figura dell’Islam politico che Doha sponsorizza al di fuori dei propri confini.