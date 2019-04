Mancano i medici, Grillo: mandiamone uno in ogni scuola

Mancano migliaia di medici. Per sguarnire ulteriormente la sanità pubblica, il ministro Grillo ha avuto una brillante idea: un medico in ogni scuola a partire da quelle dell’infanzia per aiutare e sostenere bambini e ragazzi su “temi delicati” come quelli sessuali, il bullismo, disturbi della sfera psichica, fumo ed alcol, oppure per “la prevenzione e l’individuazione di malattie precoci“.

È l’idea lanciata dal ministro della Salute, Giulia Grillo, in occasione di un convegno dell’Inps sulla tutela e l’assistenza dei minori.Grillo ha spiegato che in passato la figura “del medico scolastico esisteva ma poi è stata eliminata” e, ha sottolineato, “potrebbe essere molto utile” ripristinarla.