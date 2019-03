Numero chiuso a Medicina? Mancano medici. Regione Veneto autorizza assunzione di quelli in pensione

La Regione Veneto ha deciso di autorizzare i direttori generali delle Ulss ad assumere a tempo determinato medici in pensione per garantire i livelli essenziali di assistenza qualora non vi fosse disponibilità di medici sul mercato. L’annuncio della delibera, approvata oggi in giunta, è stato dato dal governatore Luca Zaia: “Finché non sarà risolto il problema a monte e cioè quello delle scuole di specializzazione, abbiamo deciso di adottare questa delibera a ombrello, anche per garantire i direttori dal punto di vista giuridico”.

In Veneto mancano circa 1.300 medici – – Il provvedimento in Veneto, dove mancano circa 1.300 medici, prevede maglie larghe per la selezione dei medici da assumere ad hoc, anche se saranno esclusi i prepensionati volontari. “Li troveremo – ha detto Zaia riguardo i medici mancanti – soprattutto con i concorsi regolari. Il problema, però, è che all’ultimo concorso bandito dalla nostra Azienda Zero si sono presentati solo una decina di candidati per 80 posti a disposizione”. “Vogliamo evitare che si arrivi alla situazione inglese – ha aggiunto il governatore – dove, per carenze di organico, si è costretti a inviare gli esami in India per farli refertare”.